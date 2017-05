Dyrefrie sirkus nå!

Men, den enes glede kan være den andres lidelse. Fortsatt tvinges dyr inn i elendige liv på underholdningsverdiens alter.

Et liv i manesjen, stadig på reisefot i transportbiler og med brutal opptrening mener vi ikke er forenelig med god dyrevelferd. I Norge skal dyr kunne få utfolde sine artstypiske behov i henhold til dyrevelferdsloven. Derfor syns vi det er vanskelig å forstå at vi fortsatt lar lamaer, kameler og kyr leve livet på reisefot for å oppfylle menneskers underholdningsbehov.

Vi tviler ikke på at det finnes dyrepassere i norske sirkus som forsøker så godt de kan å skape levelige liv for sirkusdyra.

Problemet er at dyra i utgangspunktet ikke er skapt for et liv i rampelyset.

Derfor mener vi rett og slett at menneskers ønske om underholdning ikke rettferdiggjør slik behandling av dyr. I kommunestyrer rundt om kring i landet har De Grønne lenge nektet å leie ut tomter til sirkus med elefanter. Og det var en stor seier at det i år ble forbudt med elefanter i sirkus i Norge. Nå tar vi kampen for resten av dyra.

Framtida er dyrefrie sirkus. Stadig flere sirkus dropper dyra og lever topp underholdning likevel.

Grønn Ungdom jobber for at man kan kose seg på sirkus i hele landet, uten at dyreplageri er et hår i suppen.

Adrian Skagen, landsstyrerepresentant i Grønn Ungdom Sør-Trøndelag