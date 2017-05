To gutter sprang nedover dalen ca. halv ti på kvelden, det virket som de stakk av fra noe.

De kom i stor fart og sprang over plenene på Bruaplassen. Dersom noen så disse guttene og vet navn og adresse, gi politiet navnene. De sprang opp bakken her og videre nedover dalen.

En av dem tok opp en stor stein og smadra frontruta på bilen min før han sprang videre.

Jeg stod i vinduet, men det skjedde så fort at at jeg ikke rakk å stoppe dem. Jeg så tydelig men vet ikke navn, så jeg håper at noen vet hvem de er.

Det blir billigere for dem om de melder seg frivillig til politiet, for de er anmeldt og jeg fikk fram et godt signalement da jeg så dem i vinduet, spesielt han som stod med ansiktet mot meg da han kastet steinen. Jeg banket også på vindusruta, men det hørte han tydeligvis ikke.

Vil vi ha et sånt miljø eller skal vi stoppe sånne pøbler?

Jeg er svært skuffa over politiet som fikk beskrivelse av dem og kunne tatt dem på Ler. De hadde ingen patrulje ute.

Kvinne fra Ler