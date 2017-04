Takk for den gode hjelpa

Jeg føler behov for å konkretisere det med å takke for den gode og profesjonelle hjelpen jeg fikk i går da jeg havnet under en skliende bil ved Mjuklia.

Det ble en vanskelig redningsaksjon på det glatte føret. Men etter om lag tre kvarter var jeg frigjort, og kunne få en ambulansetur til røntgen på St. Olavs hospital.

Det var litt av et apparat som var i sving; en postdame, traktor, lokal ambulanse , kranbil, brannvesen, luftambulanse og politi. Slik forholdene var, var det de uthevede som fikk gjort mest for at det gikk så bra som det tross alt gikk.

Sjøl om det var en kald opplevelse å ligge i grøfta med et bilhjul over seg, så varmet det veldig med den gode hjelpen jeg fikk, ikke minst med ambulansepersonellets trivelige oppfølging under transporten. At jeg etterpå kunne transporteres heim uten alvorlige skader, skyldtes nok snøen som underlag og den gode hjelpen. Takk til sidene, og takk oppover!

I. K.