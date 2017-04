I et innlegg i Trønderbladet fredag skrev Aarbergsbotten at Høyre sammen med Frp, KrF og Venstre har prioritert mer penger til fylkesveier i alle sine statsbudsjett de siste fire årene.

Men hverken innbyggere eller fylkespolitikere ser at regjeringen har prioritert fylkesveiene. Det er opprør i hele landet, og aviser har kåringer av fylkets verste vei.

Det gagner ikke innbyggerne i fylket at vi politikere skylder på hverandre.

Status er at det står dårlig til, veldig dårlig til med mange av fylkesveiene våre, og det i hele landet. Og det har blitt betydelig verre med Høyre og Frp i regjering. Det kommer dere ikke unna.

Kommunenes sentralforbund har levert Høyre og Frp følgende høringsvar til transportplanen som skal behandles i mai: Det er behov for drift og vedlikehold på fylkesvegnettet på 129 milliarder kroner i planperioden. Med de rammer fylkeskommunene disponerer i dag, er det en underfinansiering på 1,5 - 2 milliarder kroner hvert år.

- Når vi vet hva som kan ventes av økte kostnader til vegvedlikehold, blant annet som følge av skred og flom, er det avgjørende at staten setter i gang et nasjonalt program for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet også langs fylkeskommunale veger.

Sør-Trøndelag er det fjerde beste fylket når det gjelder kvalitet på fylkesveiene, altså 15 har dårligere kvalitet.

I Trøndelag mangler vi fire milliarder kronar for at veiene våre kan gis god kvalitet.

Dagens regjering gir åtte ganger mer pr meter riksvei enn fylkesvei.

Vi får A- og B-veier, og distriktet taper.

Fylkestinget vedtok på onsdag å få en plan med status og prioritet på grusveiene som i dag har lav ÅDT (årsdøgntrafikk) til behandling i juni. Bennavegen er en av dem. Vi må altså prioritere de verste veiene først. Om Bennavegen er den verste, vil vi vite i juni.

Vi satte også av 60 mill ekstra til fylkesveiene i samme møte.

Vi vil ha god dialog med ordfører og får ukentlig rapporter om tilstand på veiene nå i vårløsninga,

Jeg har nettopp kommet hjem fra landsmøtet i Arbeiderpartiet, hvor vi vedtok at fylkesveier må få samme prioritering som riksveier. Og at fylkeskommunene må gjøres i stand til å være en god veieier.

Jeg skulle ønsket meg et tverrpolitisk krav til regjeringen likelydende det KS krever, i stedet for sjølskryt og ville påstander!

Kirsti Leirtrø

Gruppeleder Ap,

og stortingskandidat