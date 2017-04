Telenor-kunder nyter ikke godt av den nye Bennastasjonen

Hytteieren leste i Trønderbladet om den nye Bennastasjonen som kom i påska. Den nye stasjonen gir Telia-abonnenter bedre dekning, og det gjelder også de som har andre operatører som bruker Telias nett.

- Men som Telenor-kunde nyter jeg ikke godt av dette, sier vår leser som mener folk har fått en falsk trygghet, mobildekning som ikke gjelder for alle.

Her får hytteeieren svar: Beklager at Telenor ikke ble med

Han husker at i debatten om Metrovann-prosjektet, var sikkerheten et tema. Dersom det skjer uhell ved Bennavegen, kanskje med risiko for lekkasje av oljesøl eller andre kjemikalier til drikkevannet, så var Metrovann og Melhus kommune enige om at det i slike tilfeller var viktig å få gitt rask beskjed.

Men vår innringer har ingen dekning ved hytta, selv om han har utsikt til den nye stasjonen. Den står på toppen av Loåsen, og det er ikke langt unna. I guttdagene rodde de over vannet og gikk opp til toppen der stasjonen står.

- Det blir kostbar samfunnsutvikling hvis hver operatør skal sette opp stasjon, sier hytteeieren. Han tok kontakt med Telenor og fikk bekreftet at de ikke er med på samarbeidet om Bennastasjonen, som Melhus kommune, Trondheim kommune og Telia er sammen om.

- Jeg ble både skuffet og irritert, sier vår innringer. Han har følt på kroppen at det kan være presserende å få kontakt med utenverdenen fra hytta.

For 10 - 12 år siden var det innbrudd i nabohytta, og han tok ikke sjansen på å dra til et sted med dekning for å ringe. De ubudne gjestene var velvoksne, utenlandske personer, og han tok heller ikke sjansen på en konfrontasjon.