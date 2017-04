- Beklager at Telenor ikke ble med

- Beklageligvis er ikke Telenor med enda, sier Pål Magnar Dahlø. Han er koordinator for fellesprosjektet Bennastasjonen som er finansiert av Melhus kommune, Trondheim kommune og Telia, og koordinert av fylkeskommunen.

- Vi jobber i neste fase for å få inn operatør nummer to, sier Dahlø.

Da er er Telenor aktuell. Dahlø legger til at det er mulig å ringe nødnummer for alle, også for de som ikke har Telia eller en operatør som bruker Telias nett. Bennastasjonen er et prosjekt ingen tjener penger på, det er ikke økonomisk bærekraftig, opplyser Dahlø.

Både Telia og Telenor ble spurt om å bli med, og da er det slik at den som først gir tydelig signal om at de vil være med, blir valgt.

En slik basestasjon vil normalt koste 1,5 millioner kroner med hytte, mast og strøm, og i tillegg har Telia gått inn med 800.000 slik at det blir 2,3 millioner til sammen. Tilsvarende opplegg fins i Røros og Tydal, hvor Telia er først med å gå inn. Det er også motsatt noen steder.

- Vi prøver å fordele likt, og se helhetlig på det, sier Dahlø. Han peker på at Telia er i Meldal, samt i Seterdalen og Tømmesdalen. Bennastasjonen er for brukere av mobil og nettbrett, og mobilt bredbånd, og gir dekning helt ned til bolifelt på Kvål.