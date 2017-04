Høyre har gitt mer penger til fylkesveier og Bennaveien

Bedre veier er det viktigste tiltaket for å få flere bedrifter til å etablere seg og flere folk til å bosette seg i distriktene. Vi mener at pengene heller må brukes på asfalt enn fylkeskommunale prosjektstillinger, som de regionale utviklingsmidler i hovedsak har blitt brukt til.

Først med Høyre/Frp-regjeringen har det blitt gitt ekstra midler til «opprusting og fornying av fylkesvegene». For 2017 ble det bevilget 1,3 mrd til fornying av fylkesveier, som kommer i tillegg til de ordinære midler til fylkesveier.

I tillegg har Høyre-/Frp-regjeringen sammen med KrF og Venstre videreført ordningen med rentefrie lån til investeringer, som de rødgrønne foreslo å avvikle. Det er også verdt å nevne at dagens regjering har økt bevilgningen til samferdsel med 30 prosent i sine statsbudsjett.

Det er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende at Ap ikke angrer på at det valgte bort å legge asfalt på hele Bennaveien da muligheten var oppe i 2014. Forsterkningsprosjektet Kvål – Stenset fikk et mindreforbruk på ca. 8 millioner, som ville ha dekket utgifter til å få lagt asfalt på de resterende 5 km av Bennaveien.

Alle omkringliggende veier i området har asfalt; noe som også fører til store ekstra kostnader med å frakte maskiner til veistubben for å skrape og drifte grusvegen.

Høyre fremmet sammen med Frp forslag om å bruke pengene til å asfaltere ferdig hele Bennaveien i 2014. Vi visste at vi da fikk mye billigere utbedring av hele veistrekningen, sparte driftsutgifter, og økt trafikksikkerhet. Mer vei igjen for pengene rett og slett. Det var dessverre Ap imot!

Nå ser vi at prisen nesten har doblet seg på de tre årene som har gått, og som i realiteten gjør det mye vanskeligere å få lagt asfalt på strekningen. Prisen for det er det bilistene i området som betaler.

Hullene i veiene har blitt flere og større under det rødgrønnegule styret i Sør-Trøndelag. Veiene blir forringet med over 100 millioner året.

Likevel velger flertallet med Ap i spissen å sette penger som skulle ha blitt brukt til mer asfalt på fond, samt velge bort muligheter som ville gitt mer vei igjen for pengene. Det er en politikers ansvar å bruke skattebetalerens penger slik at vi får mest igjen for pengene. Det velger Ap ikke å gjøre. Da hjelper det lite med økte bevilgninger fra staten.

Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentant og fylkespolitiker (H)