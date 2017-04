Kjøring i Per Bortens veg

Dette fører jo til at støy, støv og lort havner på vegger og vinduer til oss som bor i alle disse leilighetene. Vi blir berørt både av den vanlige trafikken som ledes rett utafor veggen, og av transport av stordelen av jord og stein som kjøres ut av tomta. Også busser og store varebiler har begynt å kjøre denne veien. At det på lovlig måte blir satt opp skilt som viser kjøring gjennom Per Bortens vei, er forunderlig.

Jeg er usikker på om miljø og trivsel for oss som bor i og bruker dette området, over hodet har blitt ofret en tanke. Det er helt unødvendig at fortauet langs bedehuset ble stengt. Ved søndre innkjøring til bedehuset står det store skilt som leder trafikken rundt om Lenavegen og Per Bortens veg.

Jeg vet at byggenemnda har en avtale med personer i rådhuset om at Løvsetvegen blir berørt, men at det skulle bli så ille at Løvsetvegen fikk én kjørebane med enveiskjøring, det var det få som ville tru. Det er litt rart at utbygger med den veldig store tomta, skal være nødt til å trenge seg utover på alle sider og ramme både gangfelt og veibane.

Jeg ser at borettslaget vårt søker etter vindusvask. Det blir ikke billig, men jeg håper ansvarshavende i rådhuset og utbygger tar ansvar.

Jeg bor slik til at jeg ser både grus og stein på de store lassa som passerer, og det har hendt at store steiner har ramlet av. Det er utrivelig.

Utbyggingene i sentrum berører også plener og grøntareal, og nå er stein, sand og matjord plassert på ulike måter. Alle forhold som gjelder miljø og trivsel må følges opp ved slike utbygginger. Det håper jeg kommunen følger opp på beste måte, så sentrum fortsatt blir trivelig for oss som bor og ferdes her.

Leif Tokstad