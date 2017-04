Da skal avslutningen av 12 og 13 års skolegang feires.

Det blir lagt ned mye tid og penger for at vi skal få en best mulig russetid, men russen er en beryktet gjeng, kjent for å lage mye bråk og uro.

I fjor og året før har svartrussen vært ved Cuba. Etter et par hendelser som skjedde i fjor, har vi fått nei til å oppholde oss ved Cuba i år. På grunn av dette har russen nå i lengre tid lett etter et sted å oppholde seg i år. Mange telefonsamtaler og mange nei senere sitter vi nå her uten et oppholdssted.

Mange av svartrussen er under 18 år, noe som fører til at de ikke har mulighet til å komme inn flere utesteder i Trondheim. Så er det bedre at russen henger gatelangs?

Russen på Melhus videregående skole har tidligere fått lov til å oppholde og etablere camp på skolens område. Men har de senere årene fått «oppholdsforbud» om å slå opp camp på kommunal grunn. Årsaken er ifølge lensmannen fare for brann og klager fra naboer. (Hentet fra Trønderbladet)

Så hvor skal russen være i år?

Jonas Utvær