En bedre transporthverdag for folk flest i Sør-Trøndelag

Det skal investeres over tusen milliarder kroner i utallige store og små prosjekter over hele landet. Men planen handler egentlig ikke om penger og prosjekter. Det handler om å gjøre hverdagen til folk flest enklere, tryggere og mer effektiv. Om å komme seg effektivt og trygt til jobb og skole slik at hverdagslogistikken går opp. Om å kunne bosette seg der man helst vil. Og om at det skal være lett å drive bedrift.

I Sør-Trøndelag blir det høy aktivitet fremover. Blant annet er det klart at godsterminalen i Trondheim flyttes ut av sentrum. Det betyr både at arbeidet for å flytte godstransport fra veg til bane styrkes, men ikke minst at Trondheim får frigjort indrefileten på Brattøra til byutvikling. Den nye godsterminalen vil plasseres på Torgård i Trondheim.

I tillegg står vei og tog på planen: Gjennom Nye Veier så har veibygging i Trøndelag gått fra stykkevis og delt til sammenhengende og helt.

Trøndelag får endelig sikkerhet for at det blir bygd skikkelig E6 fra sør til nord i fylkene. Nye Veier vil gjennomføre en samlet utbygging for nær 30 mrd. kr og sikre at vi får en komplett utbygd E6 mye tidligere enn vi før kunne håpe på. Så settes det i gang elektrifisering og modernisering av Trønder- og Meråkerbanen opp til Steinkjer, et prosjekt som både knytter sammen regionen vår enda tettere, samtidig som det er et svært godt miljøtiltak.

Slik bygger vi Sør-Trøndelag og hele landet, slik knyttes mennesker sammen, slik skapes konkurransefordeler for norske bedrifter, og slik skaper vi en bedre transporthverdag for folk flest.

Linda Hofstad Helleland (H), kulturminister, og

Nikolai Astrup (H), leder i Stortingets transportkomité