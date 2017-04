Narrespill om bruktbil

Når du velger å kjøpe bruktbil hos forhandler, får du ofte høre at det er ganske sikkert når det gjelder problemer som måtte oppstå med bilen i ettertid.

Min erfaring er at dette slettes ikke stemmer. Jeg fikk problemer med bilen etter en måned, den stoppet fullstendig, og den måtte repareres for 20000 kroner. Bilverkstedet som reparerte bilen, konkluderte med at feilen på bilen var der når jeg kjøpte den.

Jeg trodde da at jeg hadde rettigheter (les garanti) som gjorde at jeg skulle få dekket disse utgiftene hos forhandler.

Jeg fikk et lite sjokk da jurister i Naf kunne fortelle meg at jeg måtte dekke utgiftene til reparasjon selv.

Mitt råd til andre brukbilkjøpere er at det er tusenvis av kroner å spare på å handle bruktbilen helt privat, ta gjerne med en person som kan biler, du sparer fortjeneste som forhandlerne beregner seg + falske garantier.

Bruktbilkjøper