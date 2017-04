Svevia, selskapet som mener folk ikke må klage

I min grønne ungdom reiste jeg strekningen Skaun - Orkanger Interkommunal Realskole med buss hver dag i tre år, fra 1965 til 1968. Fra Børsa opp til Skaun kan jeg skrive under på at standarden var så som så i verste teleløsninga. Asfalt på denne strekningen kom ikke før i 1972.

At sjåførene Ottar Morken, Paul Lofgren, Jon Wollan og sjefen sjøl Petter Husby berget trua på ein betre vår ein gong skal være usagt, men det måtte holde hardt noen ganger.

Ære være dem. At folk i Bennavegen klager i disse dager har jeg full forståelse for, vi skriver nå 2017 og dette landet har vel såpass med midler på bok at slike veier burde være historie for lenge siden. At Bennavegen ikke er asfaltert helt frem til Stensetkrysset, er intet mindre enn en skandale slik jeg ser det.

Verre er det at planer for asfalt på Hølonda i år er bare på 1062 meter på FV 708 og 628 meter på FV 692. Behovet er ny asfalt på hele strekningen fra Korsvegen til Gåsbakken, både via Langåsen og via Jåren.

Vi som daglig trafikkerer disse krøtterstier som kalles veger har nå fått ristet løs nyrer så det holder, gebissene løsner selv etter dobbel dose med Dentofix og vi har nå gått igang med å legge inn Glavamatter innvendig i taket i våre biler, samt fått på oss styrthjelm.

I fjor fikk vi hele 300 meter med ny asfalt på Jåravegen, og ingenting den andre vegen. For noen år siden ble ei trerot som dukket opp hvert år midt i vegen ved Langåsen fjernet etter mange års irritasjon. Nå kommer det et digert synkehull midt i vegen som dukker opp i teleløsninga hvert år og ligger der i minst tre måneder, sammen med humper og dumper i hopetall.

Egentlig er grunnarbeidet så dårlig at en helt ny veg skulle vært bygget. Det vil ikke skje i min tid her på jorden, jeg har tippet godt over 60. Alle store vegprosjekter jeg leser om ligger i milliardklassen langs sentrale akser i geografien. Fergefri veg fra Stavanger til Trondheim er en høydare, det antydes bompenger på 3700 kroner hvis du skal kjøre hele strekningen. Er det bare folk som bor i distriktet som fatter galskapen i dette regnestykket? Det blir bare et fåtall som har råd til å kjøre denne strekningen hvis dette blir en realitet. Den vegpolitikken som føres ut i distriktene for tiden kan kalles aktiv dødshjelp, og ingen ser ut til å stille spørsmål ved det moralske dilemmaet i det. By og land hand i hand lød mantraet for noen år siden.

KrF-toppen Geirmund Lykke fikk seg en tur med lastebil langs fv 30 i Midtre Gauldal, leste jeg i Trønderbladet den 31.mars. Han var enig i behovet for oppgradering, men kommenterte lakonisk: Det er jo engang sånn, at man ikke får bygd vei uten at det er et spleiselag.

Nå var det visst satt igang en arbeidsgruppe som skal se på et bompengeprosjekt på strekningen!

Det er så en vanlig mann kan gråte. Nå er vel KrF en del av den såkalte samarbeidsregjeringen der Frp gikk hardt ut i valgkampen i 2013 med at alle bomringer skulle rives. Det er vel lite fremoverlent å bare lakonisk kommentere at «det bare er sånn.»

Saken er vel heller at bilistene betaler nok avgifter i bøtter og spann igjennom bensin og dieselavgift, registreringsavgift, omregistreringsavgift på brukte biler og bomavgifter samme hvilken retning du kjører. Skal det aldri bli nok? Men å få på et asfaltlag på de mest utsatte vegene ute i distriktet der det tross alt bor en del folk er nesten umulig? En kommentar til dere i dette selskapet Svevia: Problemet er ikke at vi bilister klager, vi klager altfor lite!

Per Erik Kufås