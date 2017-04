Dessverre har Trønderbladet bommet kraftig i sin beskrivelse av formannskapets behandling av planprogram for Koloåsen steinbrudd på Hovin. Formannskapet har slett ikke begrunnet sin avgjørelse med at det ikke er behov denne typen stein, og tidspunkt for utbygging av ny E6 var heller ikke et tema.

Formannskapets flertall var opptatt av et så stort område må ses i en større sammenheng, og derfor bør vurderes i forbindelse med neste rullering av kommuneplanen. Videre var det et sterkt fokus på trafikkbelastningen som vil bli på vegen, ikke minst når det gjelder trafikksikkerheten forbi Hovin skole.

Vegen fra Koloåsen til E6 er drøyt 7 km lang, omfatter ca 1,5 km med bakker, og passerer gjennom Hovin sentrum. Det er åpenbart at mye tungtrafikk gjennom flere år vil skape store utfordringer både for vegen og for trafikksikkerheten. Dette har også blitt påpekt av flere, blant annet FAU og rektor ved Hovin skole og naboer til Koloåsen.

Dessverre har vi sett mange eksempler på at sterk økning i tungtransport skaper problemer for de som bor ved og ferdes langs vegen til og fra steinbrudd og deponi. Dette er vi nødt til å ta tak i. Vi vil gjerne ha næringsutvikling i kommunen, men ingen er tjent med at vi sier ja nå for så å si nei i neste omgang. Vi i flertallet er opptatt av å se helheten i de sakene vi har til behandling.

Gunnar Krogstad (Ap)

Stine Estenstad (H)

Jan Arne Bremnes (KrF)