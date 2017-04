Samfunnshus og idrettshall på Hølonda

I artikkelen gir bl.a. varaordfører Stine Estenstad noen kommentarer til mitt spørsmål til ordføreren i siste kommune-styremøte om en mulig utvidelse av samfunnshuset på Eid.

Først litt om grunnlaget for spørsmålet:

Samfunnshusdelen/gymsalen ved Eid skole på Korsvegen har lenge vært for liten for store fellesarrangement. Utfordringen forsterkes ved den bygging og den tilflytting som vi har i dag. De som hadde gleden av å være til stede under det flotte kulturarrangementet sist søndag, fikk et klart bilde av plassmangelen.

Ballidretter og trim trenger større rom for sine aktiviteter i vinterhalvåret. Kjøring til Melhus og Lundamo til trening og kamp flere ganger i uka gjør at barn og foreldre går lei. For eksempel er det bra aktivitet innen håndball i de yngste klassene, men ved 12-13 år er det jamt slutt.

Det er viktig at en eventuell utvidelse av gymsal/samfunnshus ses i sammenheng med bygging av ny barnehage. Barnehagen er viktigst, men plassering av bygningsmassen bør tilpasses en framtidig utvidelse av samfunnshusdelen.

I saken rundt ny Gimse skole og bygging av hall der, skal kommunen, sammen med idrettsrådet, lage en behovsanalyse angående spilleflater blant alle aktører i Melhus kommune. Her må IL Leik på banen. Behov for en utvidelse av samfunnshus/gymsal fremmes nå, med den erkjennelse at det kan ta tid før prosjektet kan komme inn i en økonomi- og handlingsplan i kommunen.

Misforstår med vilje

Både svar fra ordfører i kommunestyret, og kommentar fra varaordfører i avisa, bærer preg av å framstille dette som et uoverkommelig prosjekt, som ikke er begrunna i et reelt behov. Varaordføreren sier at det ikke er befolkningsgrunnlag for en idrettshall. Her får en inntrykk av at en misforstår spørsmålsstilleren med vilje. En etterspør ikke i utgangpunktet en idrettshall, men en utvidelse av dagens areal slik at det kan tjene de funksjoner som er angitt ovenfor. I saksframlegget angående Gimse skole angir rådmannen for eksempel flere alternativer når det gjelder størrelse på spilleflater.

Ordføreren henviste i sitt svar til at andelslaget, som skal stå for drift av samfunnshuset, ikke har meldt behov for utvidelse. Naturlig nok, siden et slikt driftsorgan ikke har fungert på flere tiår.

Uansett er det Melhus kommune som er bygningseier, og slik må det være siden dette bygget har viktige funksjoner knyttet til skolen. Det positive i ordførerens svar er at han anbefaler at vi etter hvert kan ta initiativ for å få et eventuelt prosjekt inn i ordinært økonomi- og planarbeid. Hølonda Arbeidersamfunn vil følge opp denne saken framover.

Så til Stine Estenstad og kommentarene til ønske fra idrettsbarnehagen om etablering på Korvegen, og tilbud om idrettshall.

I den saken fikk vi heldigvis dreid fokus fra idrettshall og til innhold og driftsbetingelser for barnehagen. Det var i utgangpunktet ikke en kamp mot private barnehager generelt, men et ønske om at når en har bare ett barnehagetilbud i et tettsted i utvikling, skal brukerbetingelsene styres gjennom lokale folkevalgte organ. Dessuten var denne idrettshallen fortsatt et ”luftslott” da bestemmelsen om kommunal barnehage ble vedtatt av et ENSTEMMIG kommunestyre. Ingen dokumentasjon angående finansiering og drift var lagt fram, så vidt undertegnede kjenner til.

Kanskje bør en også snart konsentrere seg om skolebygg med innhold når det gjelder Gimse skole. Så langt føles det som om idrettshall og antall hallflater har all fokus. Alt skal vel inn i et økonomisk totalprosjekt med en øvre ramme? Det er viktig at ikke skolen blir skadelidende for overivrige ambisjoner rundt idrettshall og spilleflater.

Ingar Lomheim