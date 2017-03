Sikker skolevei

Trafikksikkerhetsutvalget i Melhus er komite for teknikk og miljø. Søknad om sikringskjøring er delegert til administrasjon.

Avslag på søknaden blir behandlet i komiteen. Hvis søknaden ikke blir innvilget i komiteen, går saken til Fylkesmannen. Alle disse instanser er på befaring og ser på forholdene for den enkelte elev. Når situasjonen endrer seg, har administrasjon fullmakt til å endre vedtak uten politisk behandling. Der det bor folk, er det trafikk. Det er selvfølgelig menneskelig skjønn som avgjør om veiens beskaffenhet og trafikkmengden løser ut sikringskjøring.

Barnas sikkerhet er selvfølgelig det som prioritert høyest. Melhus er den kommunen i fylket som bruker mest på sikringskjøring, 4,8 millioner kroner pr. år. Det er en pris vi må betale for at vi tillater spredt bosetning som må til for å ha elevgrunnlag for grendeskolene.

Mikal Kvaal, leder i trafikksikkerhetsutvalget