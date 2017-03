I Budalen går det buss én gang om dagen

PÅ TRÅDEN: Paula Forodden blir litt provosert over det hun ser på Facebook om busstilbudet.

- Det pip nedover dalen, slår hun fast, for på Hølonda er folk misfornøyd med at det går buss to ganger om dagen. Men i Budalen går det bare én buss om dagen, det er skolebussen som går klokka sju om morgenen, og heimatt i 14-tida.

I skoleferiene går det ikke buss, forteller Forodden.

Slik det er nå, er det ikke lett å være miljøvennlig i Budalen, slår hun fast:

- Du kan ikke ha ærend i byen uten å kjøre noen kilometer først. En del ungdom kunne tenkt seg å jobbe litt på Støren, men det er ikke lett å komme seg ut av bygda uten bil, sier Paula Forodden. Den som ikke kjører sjøl, er helt avhengig av privat skyss.

Forodden ønsker seg enda en buss til i Budalen. Hun ønsker seg ikke ladestasjon. Hun står selv på Bygdelista i Midtre Gauldal, men tror at folk i distriktet, slik som i Budalen og på Hølonda, må gå sammen i en underskriftsaksjon, for å påvirke sentrale myndigheter.