Takk for en heidundrende aften!

De som tok turen til Hølonda samfunnshus torsdag 16.03, fikk se hvordan samfunnshus/gymsal var omdannet til en nydelig kulturarena og fikk oppleve et meeeeeget profesjonelt og bra Klypa-show.

Tilbakemelding fra publikum, spesielt de godt voksne, var at showet var mye bedre enn ventet. De som hadde sett klippene på YouTube "fryktet" kanskje at det skulle bli mye "bannskap, sinne og aggresjon" men showet var så veldig mye mer. Etter latteren å dømme, var det mange som kunne kjenne seg igjen i flere av historiene og situasjonene. Prostataundersøkelsen må sies å være kveldens absolutte høydepunkt!

Leik hockey plukker fra øverste hylle til våre underholdningskvelder, og viser nok en gang at vi har truffet!

Neste gang (om det blir noen neste gang), håper vi at flere fra vårt nærområde stoler på at dette blir bra, slik at alle billettene blir solgt og hele salen blir full (det var den dessverre ikke denne gangen).

Styret i Leik hockey v/Hanne Langås