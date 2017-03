Lundamo er ingen salderingspost!

Innlegget reiser noen spørsmål som jeg synes det er verdt å kommentere.

Ikke en gave

Innleggsforfatteren spør om intensjonen bak «gaven fra søsknene Pettersen», en misforståelse som ser ut til å ha festet seg angående tomta som tidligere huset småbruket Lundebroen i Lundamo sentrum. Denne saken ble reist i kommunestyret 21. juni 2016 som interpellasjon fra Kaare Qvenild (Melhuslista). I svaret til interpellanten viste ordfører Gunnar Krogstad (Ap) til at Melhus kommune kjøpte denne tomta for en sum som tilsvarte markedspris høsten 2000. Det er altså snakk om et tomtekjøp, og ikke en gave. I svaret viste også ordføreren til at eiendommen ifølge kjøpekontrakten fortrinnsvis skal benyttes til bygging av kommunale omsorgsboliger, en intensjon som utvilsomt er oppfylt ved byggingen av de to permanente omsorgsboligene som ligger der nå.

Gangvei

I innlegget spørres det videre om gangvei i fremre del av Lundadalen. Dette spørsmålet ble drøftet i kommunestyret etter interpellasjon fra Grete Svegård (Ap) 26. januar 2016. Ifølge svaret fra ordføreren ved denne anledningen var planen at utbygging av gangvei skulle igangsettes i forbindelse med utbygging av boligfeltet på Mosløkkja, med tentativ byggestart i august 2016. Da denne byggingen fortsatt ikke har kommet i gang, er jeg helt enig med innleggsforfatteren i at dette er en sak vi i kommunestyret må forfølge – noe som blant annet ble gjort av Anja Sterten (Ap) i forbindelse med siste tertialrapport. Sikkerheten til skolebarna er en av kommunens aller viktigste ansvarsområder.

Honnør til Solberg

Det er også på sin plass å gi honnør til Ola Solberg (Sp) som i interpellasjon den 8. mars 2016 ba ordføreren jobbe for å endre rekkefølgebestemmelsene for boligprosjektene på Lundamo, da fremdriften i prosjektene synes å ha stoppet opp. Det er nettopp slike initiativ som kan bidra til å fremskynde boligbyggingen som leserinnlegget også etterspør.

Lundamobenken

Til slutt vises det i innlegget til at «lundamobenken i kommunestyre og formannskap er glissen». Her kan jeg ikke svare for andre enn meg selv, men jeg oppfatter meg som folkevalgt for hele kommunen – ikke spesifikt som representant for tettstedet Lundamo. Uten at jeg skal tillegge innleggsforfatteren meninger han ikke har gitt uttrykk for, mener jeg at vi vil tape mer enn vi vinner dersom vi som folkevalgte skal drive «bygdekamp» mot hverandre. I tilfellet omsorgsboliger oppført i robust kvalitet, og at valget av beliggenhet denne gang falt på Lundamo, er det gode grunner til at denne kommunale oppgaven skal kunne løses på utmerket vis i bygda vår. Når dét er sagt, er det hevet over tvil at vi som politikere må jobbe for å løse utfordringer i alle tettsteder. For Lundamo sin del er det nå først og fremst boligutbyggingen som vi må legge en innsats i, og innspill fra kommunens innbyggere i denne og andre saker er hjertelig velkomne. Så, igjen en takk til innleggsforfatteren for betimelige spørsmål.

Bjørn Lyngen

Medlem av kommunestyret og komité for helse og omsorg (Ap)