Sørkel kei!

Det navnet var jo selvfølgelig for vanskelig å uttale for folk flest, særlig utlendinger.

Dessuten hadde jo Statoil blitt gammeldags må vite, et slags sidrumpa greie som ikke gjorde noen ting utav seg, ikke spennende eller moderne nok. Ikke internasjonal nok, sjøl om Statoil opererer på de fleste viktige markeder.

Lundamo som salderingspost? Snakk om forvaltning av gaven fra søsknene Pettersen, det var nok ikke dette de hadde sett for seg.

Nei, her kom det blåruss som fant ut at det ble for billig å beholde dette trauste navnet. Det ble for gammeldags og liksom ikke «in», vekk med skiten! Kom med noe engelsk. Språket alle forstår, om man er norsk eller dansk, eller fra Afrika for den del.

Som om vi ikke er pepret nok med engelsk fra før. Du kan jo prøve å se på TV Norge. Endeløse episoder og repriser av «The Big Bang Theory» og «Friends.» Trykk deg videre på kanalen «Max» eller «Viasat 4» så får du ennå mer, her er daglige doser av «Pantelånerne i Detroit», «Lagerkrigen» og enda mer pantelånere, denne gangen fra Las Vegas, samt noen doser av «How I met your Mother.» Hver dag.

Får du ikke nok engelskspråklig og amerikansk slang, kan du se på Dagsrevyen, daglige episoder med Trump og hans politiske stunt og forordninger får vi tredd ned over hodene så det holder. Spør du en nordmann om riksdagen i Sverige, eller hvem som styrer i Danmark eller Finland vet noen knapt hva det er frågan om.

Men spør du folk her på berget om Tea Party-bevegelsen eller Sara Palin, er aha-faktoren høy. Alle vet forskjellen på Demokratene og Republikanerne. Eller? Nå som mange programmer går i reprise, hvor ble det av «Hebbe Lille?» Eller «Vi på Saltkråkan?» Ble det ikke flere episoder av den danske perlen av en serie, «Sommerhotellet?»

Hva med Norden i dette mediebildet vårt, den nordiske forbrødringen og det nordiske samarbeidet? Ser vi på vintersport er det ikke mye spor av forbrødring av finner og svensker og nordmenn. Lahti er unnagjort. Finnene ble vel rimelig oppglødd over Emil? Krigen om gullet minner ikke mye om lek.

Forøvrig blander resten av Europa seg inn blant skismørning og brekte staver, de kan faktisk gå på ski der nede i Italia og Frankrike også. Russerne er alltid farlige i sporet, og andre stater blander seg inn på pallen. Er det ikke flott? Så er det flaggheising og avspilling av ulike nasjonalhymner, alt ettersom hvem som vant. Så kommer pressen stikkende med sine mikrofoner oppi trynet på vinneren. Og intervjuet går på hvilket språk? Engelsk. Kanskje like bra.

Per Erik Kufås