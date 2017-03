Lundamo som salderingspost?

Takk til Tor Arne Granmo som setter ord på det de fleste Lundamosbygg snakker om, nemlig kommunens plassering av to permanente brakkebygg, såkalte hardhus, midt i Lundamo sentrum, midt mellom et borettslag for seniorer og bygdas eneste dagligvareforretning. Er det dette som er sentrumsplanen for Lundamo? Snakk om forvaltning av gaven fra søsknene Pettersen, det var nok ikke dette de hadde sett for seg. Regner med det ikke var stor konkurranse om å få disse boligene fra andre steder i kommunen?

Et annet eksempel på salderingen er gangvei i fremre del av Lundadalsveien. Vi leser om prosjektering av gangvei mellom Hollum og Lete og mulig forskuttering av gangvei Kvål – Hermanstad, men ser ikke en notis om hva som gjøres med Lundadalsveien.

Fra Lundadalsveien er det innkjøring til barnehage, skoler og idrettshall. Her kjører skolebusser, drosjer til sikringskjøring og ordinær trafikk, mens fotgjengerne balanserer på veiskuldra. Like utafor avkjørsel til disse institusjoner er det to boligfelt. Jeg observerer så godt som daglig at barn uten følge, helt ned i førskolealder balanserer på veiskuldra opp bakken, gjerne på hver sin side av veien, mens trafikken går i god fart begge retninger.

I tillegg til disse to boligfeltene har Melhus kommune som eier av Lundemo Bruk fire hyttefelt i Lundamos utfartsterreng rundt Håen. Disse genererer mye trafikk, også i fremre del av Lundadalen.

Skal i denne omgang ikke nevne fremdriften i tilrettelegging av boligbygging på Lundamo. Forstår at det nå er rekkefølgen i prosjektene som er haken.

Jeg vet lundamobenken i kommunestyre og formannskap er glissen, men dette skal vel ikke ha noe med kommunens prioriteringer å gjøre?

Til slutt vil vi takke for den flotte barneskolen vi fikk. Utviklingen må imidlertid ikke stoppe der.

Jan Erik H