Takk til «bestemor» for innspill om tre kilo sjokoladepålegg på aktivitetsdag i Flå

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger og engasjement fra våre kunder, dette hjelper oss med å gi våre kunder en best mulig opplevelse.

Vi i Rema 1000 ønsker å bidra til å gi kundene sunnere valgmuligheter. Grønnsaker, frukt og bær har derfor stort fokus i alle våre butikker – etterfulgt av spennende kjøledisker med ferskvarer som fisk og kjøtt. Arbeidet med tilgjengelighet, kvalitet, utvalg, tips, råd og oppskrifter har ført til at Rema 1000 selger mer sunn mat enn noen sinne. Vårt mål er å begeistre alle våre kunder med et godt valgt utvalg av varer som passer deres ønsker og behov, samtidig som vi tilrettelegger for at kundene enkelt skal kunne velge sunnere alternativer. Våre bidrag ved ulike aktiviteter og tiltak vil variere. Vi takker for innspillet om ønske til fremtidige premier og tar det med oss i vårt videre arbeid.

Kristian Lorvik, kjøpmann ved Rema 1000 Melhus Torg