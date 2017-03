Hardhusene midt i Lundamo sentrum

Mange mener at det har vært for lite og ingen informasjon i lokalsamfunnet på Lundamo om de to hardhusene som Melhus kommune har bygd midt i Lundamo sentrum. Det er også en oppfatning om at det også er for manglende informasjon om bruken av husene.

Ut fra mitt syn er dette den mest verdifulle sentrumstomta på Lundamo som jeg mener kunne vært brukt på en mye bedre måte enn disse to husene.

Spørsmålet er også om det ligger en reguleringsplan til grunn for dette tiltaket. Det er også grunn til å spørre om mulighetene til å bygge ut området med flere rekkehus som Lundebroen og Bruatunet, noe det også er stort behov for. Et viktig spørsmål da, er det tatt hensyn til dette?

Tor Arne Granmo, Melhuslista