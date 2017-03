Gratulerer med dagen!

8.mars er den internasjonale kvinnedagen. Dagen markeres over hele landet med tog, appeller og debattmøter. Krav om likelønn mellom kjønnene er fremdeles høyst relevant. Årets lønnsoppgjør må ta høyde for den store lønnsmessige urettferdigheten mellom manns- og kvinnedominerte yrker.

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere som jobber i typisk kvinnerike yrker i helse- sosial og omsorgssektoren. Over 80 % av våre medlemmer er kvinner, og alle har minst tre år høyere utdanning.

Tjener dårlige selv med like lang utdanning

Vi får ofte høre at vi er høyt verdsatt av menneskene vi møter. Vi får også høre hvor viktige oppgaver vi har. Vi er stolte av jobben vi gjør og vet at vår kompetanse og tilstedeværelse utgjør en stor forskjell i mange menneskers liv. Likevel blir vi verdsatt økonomisk langt lavere enn mange av dem som jobber i teknisk sektor.

Vi i FO mener det ikke kan fortsette sånn. Våre medlemmer er hverdagshelter som har valgt jobbene sine fordi de har et engasjement for de mest utsatte i samfunnet. Vi krever derfor at vi som samfunn må verdsette deres innsats like mye som vi verdsetter andre yrkesgrupper med like høy utdanning. Det henger ikke på greip at menn i privat sektor tjener over hundre tusen mer enn oss, når utdanning og ansienniet er like lang.

Må prioriteres i lønnsoppgjøret

Arbeidet mot årets lønnsoppgjør er i gang. FO mener det er på høy tid at lønnsutviklingen til de med treårig sosialfaglig utdanning settes høyt på agendaen. I tillegg til politiske grep som en likslønnspott eller økte rammer til offentlig sektor kan partene selv prioritere økt lønn for kvinnedominerte yrker.

Vi kan ikke leve med at arbeid med et ventilasjonsanlegg i stål og aluminium skal verdsettes så mye høyere enn omsorgen for en seksårings psykiske helse. For det er det som er konsekvensen av rådende politikk. Og det bør vi gjøre noe med.

God 8. mars og god likestillingskamp!

Hilsen Fylkesleder i Fellesorganisasjonen Sør-Trøndelag

Heidi Ingeborg Klokkervold

(Innlegget ble publisert i forkortet versjon i papirutgaven)