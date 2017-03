Feirer kvinnedagen med å sette tre kvinner på topp!

Inntil for få tiår siden skulle kvinnen først og fremst være en god kone og mor, en medspiller som la til rette for at familien skulle ha det bra. Kvinner som ikke har oppført seg etter normen har alltid eksistert, men har som regel møtt stor motstand og også represalier. 80 % av de som ble henrettet under hekseprosessen fra 1400-1700 var kvinner.

Kvinner har ikke hatt samme muligheter til å være med å forme samfunnet. Først i 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge, og det etter en intens kamp. I dag går tankene til slike som Gina Krogh og trønderske Fredrikke Marie Qvam som gjennom taktikk og langsiktige planer bidrog til at vi er kommet dit vi er i dag. Vi vet at Fredrikke gjerne skulle ha vært stortingsrepresentant, men hun ble aldri det. I 1882 skrev hun følgende til sin ektemann som både var stortingsmann og etterhvert statsminister: "Tænk om jeg kunde ha staaet ved din Side i Thingsalen, hvad kunde jeg ikke været for deg med nu!" Det er ingen tvil om at hun var en viktig og god rådgiver for sin mann, men hun stod fullstendig på sidelinjen når forhandlinger og avstemninger foregikk og uttrykte flere ganger harme over at herr Qvam endret standpunkt.

Den første kvinne som tok sete på Stortinget var Anna Rogstad og året var 1911, altså to år før alminnelig stemmerett ble innført. Hun stod på listen for frisinnede Venstre og var vara for Høyres Jens Bratlie. Hun gjorde seg gjeldende i både forsvarssaker og skolesaker, men er kanskje mest kjent for å ha framsnakket et forslag som gav "hustruen" rett til en skatteligning som var uavhengig av mannens.

Så fulgte Karen Platou fra Høyre som første fast innvalgte kvinne på Stortinget i 1922, fulgt av Arbeiderpartiets Helga Olsen i 1927. Kirsten Hansteen fra NKP var den første kvinne som satt i regjering i 1945. Regjeringen Borten hadde 13% kvinneandel i 1965. Andelen kvinner økte ytterligere i Brundtland-regjering i 1986 til 44%. Senere regjeringer har hatt omtrent samme nivå.

Gro Harlem Brundtland ble første kvinnelige statsminister i 1981, og Kirsti Kolle Grøndahl (Ap) ble Stortingspresident i 1993. I 2001 Ble Høyres Afshan Rafiq første kvinne med minoritetsbakgrunn stortingsrepresentant. Mange kvinner gjør seg i dag gjeldende. Likevel er kvinneandelen på Stortinget på 39,6%, omtrent samme tall som i 2009. Representasjonen i kommunestyrer er i samme forhold. Kanskje skal vi ikke si oss fornøyd med dette?

Skal vi få gjort noe med antallet kvinner i politiske posisjoner, må flere kvinner toppe listene til de ulike partiene. Sør-Trøndelag Høyre kan til høstens Stortingsvalg skilte med tre kvinner på topp.

I tillegg er 4 av de 5 første plassene besatt av en kvinne. Noen vil kunne si at dette er i meste laget, og at vi bør ha en nogenlunde jevn fordeling mellom kvinner og menn på en liste. Det må jeg langt på vei si meg enig i, men når tilfeldighetene ville at det ble sånn, er det også litt spennende. Kanskje kan Sør-Trøndelag Høyre bidra til at prosentandelen kvinner på Stortinget blir tilnærmet lik 50%.

Vi kan love et bredt engasjement innen viktige saker som samferdsel, skole, helse, forsvar og nye arbeidsplasser. Vi vil også løfte fram saker som handler om kvinner spesielt. Kvinnehelse, utdanning av jenter i u-land og vold i nære relasjoner er eksempel på saker som vi aktivt vil bidra til å sette på dagsorden.

Guro Angell Gimse

Leder av kvinneforum i Trøndelag Høyre og 3. kandidat til stortingslisten for Sør-Trøndelag Høyre