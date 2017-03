Sentrumsplan og miljøgata

Svar til Ole Landes leserinnlegg i Trønderbladet 28. februar.

I artikkelen Ole Lande viser til utrykker jeg begeistring for at vi nå skal finne sammen med utbyggere i Melhus sentrum gjennom behandlingen av en sentrumsplan. Jeg ønsker at sentrum skal bli et sted for alle, med lekeplasser, kafeer og grøntområder.

I samme artikkel utrykker jeg begeistring for at vi fikk til en miljøgate i Melhus. Det mener jeg fortsatt og tror mange har glemt hvordan «gamle E6» gjennom sentrum fungerte. Et av problemene den gang var at farten på trafikken gjennom sentrum var veldig høy. I tillegg fikk Melhus kommune 10 millioner kroner i etterbruksmidler fra Statens vegvesen for å utbedre vegen gjennom sentrum samt BRA-midler. Disse skulle kun brukes til utbedring av tidligere E6 i sentrum. Definisjonen på en miljøgate er en hovedveg i et tettsted, som regel med gjennomgangstrafikk, med ulike fartsreduserende tiltak. Den er ment å forbedre stedsutviklingen og det estetiske utrykket samt redusere gjennomsnittsfarten gjennom tettstedet. Det mener jeg vi fikk til med miljøgata. Men jeg er fullstendig enig med Ole Lande i at den er belastet med for stor trafikk. Dette påvirker slitasjen på vegen, og opplevelsen av at den ikke veldig «miljøvennlig» for gående.

Ved innføringen av Miljøpakken i Trondheim med bomveger på innfartsvegene til byen, opplevde vi en mangedobling av trafikken i miljøgata via Åsvegen. Samtidig førte dette til at flere velger kollektiv transport som igjen fører til store parkeringsutfordringer. Noe av denne trafikken vil nok bedres ved ny E6 Jaktøyen står ferdig, men likevel er trafikkmengden gjennom sentrum vel stor.

Dette er en av mange grunner til at vi nå må se på hvordan vi kan løse utfordringene vi har i Melhus sentrum. Vi vil nå prøve å gjøre dette til et område som fungerer for noe annet enn bare biltrafikk og parkering. Jeg håper og tror at sentrum blir bedre ved god planlegging, og det skal vi nå i gang med. Samtidig er jeg glad for innspill fra publikum.

Stine Estenstad (H), varaordfører i Melhus kommune