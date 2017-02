Hvem er Miljøgata for?

Spørsmål til varaordfører Stine Estenstad, angående gleden over fantastisk miljøgate: Miljøgata i Melhusvegen er, for hvem?

Det er satt ut en mengde med benker som er godt festet til moder jord.(dyrt å flytte). Er det vanlig å se noen som sitter der, på sommer dager?

Gata framstår som gjennomgangsvei for svært mange bilister. Miljøgata er til tider nesten umulig å krysse, komme inn på. Jeg har bodd med miljøgata som nærmeste nabo i vel et år.

Miljø, miljø hva er det? Med Melhusvegen som nærmeste nabo med mye trafikk til tider, var det umulig å fullføre en tankerekke med buss, lastebil, traktor med henger, + person/varebil med henger hoppende, hoppende over fotgjengerover-gangen(e) med kantstein godt over slett kjøre/veiflate, ute på terrassen. For bilene en unødvendig slitasje. (Skaun kommune i Børsa sentrum gjorde noe med disse stein-hoppende overgangene.)

Det ville vært fint om det kunne kommet en definisjon på hva «miljøgate» er. Kanskje er det et par andre som undres også…

Takknemlig for svar.

Ole Lande