Ja til flere kvoteflyktninger!

Regjeringen legger ned asylmottak etter asylmottak og beboerne flyttes rundt. Ansatte vasker ned og mister arbeidsplassene. Årsak? Flyktningestrømmen til Norge har stoppet.

Regjeringen har lyktes i å gjøre landet så godt som lukket. Den har lyktes i å fremmedgjøre landet i forhold til det ansvar vi som nasjon har til å være åpne for det personlige asylinstituttet. Enkeltindivider har rett til å søke tiltrengt beskyttelse.

Europa lenger sør er preget av store flyktningeansamlinger, blant annet fra Syria. Dette er mennesker i stor og akutt nød. I mange Middelhavsland sitter FN-kvoteflyktninger på ørkesløs vent.

Landene er sprengt i sin kapasitet til omsorg. Flyktningene må få bedre levevilkår i flyktningeleirene Norge har ansvar for og Norge må ta imot flere FN-kvoteflyktninger.

Det felles arbeidsutvalget for Sør- og Nord-Trøndelag KrF vil oppfordre KrF og regjeringen til å øke trykket på uttak av FN-kvoteflyktninger. Oppfyll hva vi allerede har lovt når det gjelder mottak! Slik kan Norge være et eksempel for andre land til å innfri avtaler og løfter.

I tillegg mener vi at mottaket av antall FN-kvoteflyktninger må økes utover tidligere vedtatt antall. Alvorlighetsgraden av flyktningsituasjonen tilsier økt, ikke minsket innsats.

Bruk ledige ressurser og øk trykket på mottak av FN-kvoteflyktninger nå!

Arbeidsutvalgene i Nord- og Sør-Trøndelag KrF