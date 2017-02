En dag til frihet – KrFs klare budskap om søndag

Formålet med helligdagsloven – som bl.a. regulerer søndagsåpning av butikker, er slik angitt i lovens §1; ”å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager.” Hvilke dager som regnes som helligdager, er listet opp i loven.

At vi har et lovverk som verner om alminnelig fred på enkelte dager i året, er et gode uansett om man tror på Gud eller ikke mener undertegnede. Videre om man velger å dra på tur i skog og mark, gå på teater, på kino eller i kirka, være med familie og venner, hva en spiser, hvor lenge en sover, eller om en vil «se på Netflix og late seg» – som Gimse Estenstad mener at mange (i KrF?) bruker søndagen til, vil ikke KrF legge seg noe nærmere oppi. KrF ønsker at søndag skal være en dag der de fleste arbeidstakere kan ta fri og man kan samle venner og familie for å tilbringe tid sammen eller gjøre andre aktiviteter.

KrF mener videre at et frislipp av søndagsåpne butikker vil ta samfunnet i en uønsket retning der menneskets verdi og identitet er knyttet til å være forbruker, med shopping som så viktig aktivitet at butikkene skal holde åpent alle dager i uka – året rundt.

Det er få saker det er så bred allianse som det vi ser mot forslaget om søndagsåpne butikker. Fagbevegelsen er imot, handelsnæringen er imot, – se til Danmark der søndagsåpent har bidratt til nedlagte butikker i distriktet. Miljøbevegelsen er imot, de frivillige organisasjonene er imot, en undersøkelse SIFO har gjort på oppdrag fra Virke, viser at folkeflertallet er imot.

Det er også viktig å påpeke at søndagen som en reell annerledesdag avhenger av at det er en kollektiv fridag. Noen hevder at alle bør velge selv når de skal ha fri.

Arbeidstakere vil neppe ha full frihet til å velge å ha søndagene fri dersom butikkene må holde åpent, og dessuten er det slik at for barnefamiliene er dette på ingen måte så enkelt. De voksne kan kanskje velge å ha onsdagen fri, men da får jo ikke barna fri fra skolen.

Annerledesdagen er ikke et prosjekt som enkeltmennesker kan stable på beina alene. Verdien av en slik felles fridag avhenger nettopp av at den er felles for så mange som mulig. Da bør vi ikke åpne for søndagsåpne butikker, men heller si ja til fortsatt søndagsfri .

Melhus KrF v/ Anna Lina M. Holm