Hviledagen er hellig

For SV handler søndagen om å ha en dag som er annerledes, og hvor de fleste ikke behøver å gå på jobb.

Jeg skjønner ikke denne iveren hos Høyre for å utslette den eneste handlefrie dagen vi har. Hva mener Høyre skal være formålet med å kvitte oss med hviledagen? Det er ingen ting som tilsier at søndagsåpne butikker vil medføre økt handel.

Mer sannsynlig er det at handelen vil spre seg ut over et større tidsrom og dermed føre til høyere kostnader for butikkene. Dette vil igjen føre til høyere priser ut til forbrukerne og større press på allerede lave lønninger.

For SV handler søndagsfri om respekt for arbeidstakere i handelsnæringen. Arbeidstakere som allerede har mye ubekvem arbeidstid, da folk flest gjerne handler etter at de selv er ferdige med dagens arbeid. Søndagsåpne butikker vil dessuten medføre ringvirkninger for tilknyttede næringer, som for eksempel renholdere, vektere, pengetransport, vaktmestertjenester og varetransport. Søndagsfri handler om å ha en dag hvor de fleste familier kan gjøre noe sammen. Mener Gimse Estenstad da at også andre arbeidstakere skal jobbe på søndag, eller at også skolene skal være åpne sju dager i uka? Eller er det bare de lavtlønte i handelsnæringen han ikke unner en fridag sammen med familien?

Gimse Estenstad skriver at det selvfølgelig skal være frivillig å holde åpent søndag, selvfølgelig blir det ikke frivillig. Om først én butikk holder åpent søndag må også alle andre butikker i nærheten holde åpent for ikke å tape kunder. Handelsstanden selv ønsker ikke denne endringen, NHO handel uttaler at hverken virksomhetene eller forbrukerne vil tjene på en slik omlegging og er derfor på linje med fagbevegelsen i dette spørsmålet. At det er nettopp søndag som er fridagen, har historiske årsaker. For SVs del har søndag som hviledag ingen ting med kristendommen å gjøre, og det kunne for oss like gjerne vært onsdag som var fridagen. Bruk dagen som du vil, gå i kirka, sitt inne og se TV, gå på tur eller tilbring tid med familien, poenget er å ha tid til annet enn plikter. Så selv om motivet nok er noe forskjellig vil Melhus SV helhjertet støtte Melhus KrF: «Søndag er en spesielt bra dag».

Andreas Noteng, Melhus SV