I Gauldalsposten av 010217 er det referert fra kommunestyrets behandling av sak 3/17 Tiltak Pleie og Omsorg- som belyser mange sider av de utfordringer vi står overfor når fremtidas eldreomsorg i Midtre Gauldal skal utformes.

Bygdelista mener det må være et riktig forhold mellom de forskjellige ledd i omsorgskjeden – alt fra trygghetsalarm til sykehjemsplass. Lavterskeltilbud som bidrar til at eldre og syke kan bo hjemme så lenge det er den enkeltes valg, må prioriteres. Vi foreslo derfor i kommunestyrets møte 190117 følgende:

1. Dagsentertilbud Budal opprettholdes.

2. Bo og dagsenter Singsås og Soknedal skal ha døgnbemanning

3. Ordningen med ekstra helgekompensasjon for arbeid utover hver tredje helg avvikles fra 010417.

4. 6 sykehjemsplasser kan midlertidig omdefineres til «trygghetsplasser» i 2017

5. Øvrige tiltak fom 2018-2020 må konsekvensutredes og forelegges kommunestyret for vedtak

Bygdelistas forslag er i samsvar med budsjettvedtaket fra des. 2016 og merknadene gitt til rammeområdet R 4, men gir også enhetsleder Grindstuen mulighet til innsparinger som er nødvendige i forhold til gitt budsjett. Sp fremmet i møtet et alternativt forslag som imøtekommer vårt syn og ved endelig votering stemte vi for dette forslag.

Bygdelista mener det er politikerne som skal bestemme omfang og nivå på tjenestetilbudet – ikke de ansatte i kommunen slik Torstein Rognes (Ap) ved et par anledninger har gjort seg til talsmann for. Faglighet er så mangt, og i et spørsmål om hvor langt ned man kan gå i antall sykehjemsplasser t.d. er det ikke enighet mellom de som har medisinsk kompetanse til å bedømme dette. Det er bare å se debatten rundt om i landet hva enten det gjelder sykehjemsdekning eller sykehussenger. Som utviklingen nå går er det ikke nødvendigvis behov men økonomi som styrer hvordan tilbudet blir. Dette er et dilemma. Det er ikke snakk om å hele tiden motsette seg endringer, men det som kommer ut av endringsprosessene må være til å leve med for den som trenger hjelp(og pårørende).

Ap, KrF og V investerte så mye da de satt ved makta i Midtre Gauldal at kapitalutgiftene selv med en historisk lav rente, gjør det nødvendig å kutte i driften på alle områder i kommunen. Det er ikke økonomi til å bygge nytt på Støren for å erstatte bygningsmassen ved Singsås og Soknedal bo- og dagsenter. Det er knapphet på areal på Støren og arealet må utnyttes til funksjoner som absolutt må være lokalisert til Støren. Vi må utnytte den bygningsmassen vi har, og det er også riktig å gi eldre og syke som har levd sitt liv i Singsås, Budal og Soknedal mulighet til å leve her så lenge de ønsker det og helsetilstanden gjør dette mulig. Det blir ikke mindre utgifter ved å flytte denne gruppe eldre til Støren- formålet blir da bare å sentralisere omsorgen.

Bygdelista har hele tiden ment at de som trenger sykehjemsplass skal få dette tilbudet på Støren.

Bygdelista er bekymret over at enhetsleder PLO synes se begrensede muligheter for intern effektivisering i sin enhet selv om det i alt dreier seg om vel 160 årsverk (sykehjem 78, hjemmetjeneste 83). Kommunestyret har i desember 2016 bedt enhetsleder om å gjøre nettopp dette. Soneinndeling brukes det mye energi på å argumentere mot, men i dag har enheten IKT-løsninger som kan anvendes for å gi oppdatert medisinsk informasjon om den enkelte bruker uten at den enkelte ansatte trenger å reise ned til Støren hver dag (hjemmetjenesten). Bygdene utenom Støren har mange brukere av hjemmebaserte tjenester – også arbeidstakere som bor i disse områder- og det blir ingen tjenester av å kjøre bil fra Støren tilbake til utgangspunktet for å kunne begynne å gi hjelp til brukerne. Det handler om å være åpen for endringer ?? Pluss i margen for at en hjelper i hjemmetjenesten kan gjøre oppgaver som i dag er fordelt også til hjemmesykepleien.

Bygdelista er enig i vedtaket fra Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne sitt vedtak av 160117 om konsekvensutredning av foreslåtte endringer. Det bør være en god begrunnelse bak å redusere antall sykehjemsplasser fra 66 til 50 i 2019/2020 når nasjonal norm tilsier at vi bør ha over 90. Det ligger også faglighet bak vurderingen for nasjonal norm.

Harald Rognes, varaordfører fra Bygdelista