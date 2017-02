Vi trenger en ny Gimse skole og mindre snakk

Kjære alle politikere i Melhus kommune, dere som nå sitter i posisjon og dere som sitter i opposisjon.

Les også: Melhus er i en god posisjon

Les også: Helst skulle vi hatt en storhall

Vi i klubben på Gimse barne-skole har et budskap vi synes dere bør lytte til. Et budskap som har vært aktuelt lenge, men som nå har økt i styrke i lys av hendelser de siste par månedene.

Vi trenger en ny skole og mindre snakk, takk!

På en dobbeltside i Gaula kunne vi før jul lese at det er bred enighet blant politikerne i Melhus om at en ny Gimse barneskole skal bygges. På skolens 60 års-jubileum i høst gikk ordfører Gunnar Krogstad til og med så langt at han lovte at den nye skolen skulle stå ferdig i 2020. Samtidig har Statped sine lokaler på Tambartun blitt lansert som et sted der vi kan holde til i byggeprosessen, og vi ansatte har fått signaler på at det kanskje blir flytting allerede til høsten 2017.

Behovet for en ny skole har vært der lenge, og foruten tilstanden på det eksisterende bygget (kloakklukt fra vaskene, murpuss som drysser fra taket og iskald trekk fra vinduer), har vi det faktum at skolen allerede er to klasserom for liten i en kommune som forventes å vokse mye i innbyggertall fremover. Skolen har også dårlig egnede lokaler for SFO.

Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte 20.12.2016 at alternativene med bygging av en eller to spilleflater/idrettshall i forbindelse med ny Gimse skole, skal utredes. Vårt spørsmål blir da; er denne utredningen i gang? Hvor langt er i så fall denne prosessen kommet? Vi ansatte er skuffet over at vi ikke har fått mer informasjon fra kommunen i sakens gang. På oss virker det som om at idrettshaller og antall spilleflater teller mer enn hvor vi skal ta i mot våre 300 elever til høsten.

Da ordføreren lovte ny skole til 2020 var det stor jubel her på bygget. Nå har kalenderen bikket 2017 og det er snart februar. Vi har ingen byggingeniører i klubben på Gimse skole, men vi antar at det tar litt tid å rive vår gamle skole, og å sette opp en ny. Så det haster! I tillegg har Statped nettopp avviklet sin drift på Tambartun. Alt av inventar og utstyr der oppe (mesteparten ting vi kunne ha tatt i bruk) har enten blitt solgt eller kastet. For selv om det har vært kjent i godt over et år at Statped skulle ut, er det fremdeles uvisshet om hva som vil skje med bygningsmassen og tomten der oppe. Kommunen har forkjøpsrett, så vi håper dere vil benytte dere av den.

Vi har også hørt snakk om at det kan være aktuelt med en brakkerigg på tomten til Gimse skole. Det alternativet håper vi blir forkastet før mer tid blir brukt på det. I dag bruker vi tre brakkemoduler for å romme ett trinn. Ganger man det med sju, og legger til plass for SFO, administrasjon og diverse, forstår vi ikke hvordan dette skal få plass på en tomt der det skal rives et bygg og settes opp et nytt. Dette må vel også bli betydelig dyrere enn å kjøpe/leie Tambartun? Og viktigst av alt; det blir et pedagogisk tilbud vi ikke kan stå inne for.

Melhus kommune har diskutert ny Gimse skole i mange år, men nå ser det altså ut som at spørsmålet om en eller to hallflater skal forsinke planleggingsprosessen. Klubben på Gimse synes det er et viktig arbeid idrettslagene gjør og berømmer at de står på for sin sak. Likevel mener vi at prioriteringen til politikerne bør ligge i å få på plass en ny skole så snart som mulig. Skole er et av primærtilbudene til en kommune, en idrettshall er et sekundærtilbud!

Vi ønsker at den riktige prosessen nå kommer fort i gang og at vi raskest mulig får vite hvor vi skal oppholde oss i byggeperioden. Hvem kjemper for elevene på Gimse skole?

Vi vil invitere dere til å komme opp på Gimse skole og orientere om prosessen. Blir byggesaken utsatt, vil vi høre dette fra dere selv.

Medlemmene i Utdanningsforbundet ved Gimse skole