E6 nok en gang

Ved valget for fire år siden var det politikere som lovte ny E6 Melhus - Ulsberg innen 2020 dersom de fikk komme til makten. I dag vet vi at utbygging av den strekningen er mer eller mindre i det blå. Opprettelsen av Nye veier har medført at politikerne har frasagt seg ansvaret for å prioritere veiutbygginga i Norge.

Politikere som vi mener gjør en for dårlig jobb kan vi skifte ut, men hvem skal kontrollere at Nye veier gjør en skikkelig jobb? Der har den vanlige velger ingen påvirkningsmulighet. Jeg mener det er politikere som må ta så viktige avgjørelser som utbygginga av stamveinettet.

At Nye veier sørger for en mest mulig rasjonell utbygging kan være greit, men de har ingen politisk kompetanse når det gjelder hvilke strekninger som skal bygges ut først og sist. Dette er prioriteringer våre politikere skal gjøre. For til syvende og sist er det et spørsmål om hvordan vi ønsker at landet vårt skal bygges ut. Det er derfor vi velger våre politikere.

Men distriktspolitikk står dessverre ikke særlig høyt på dagsorden i den politiske debatten for tiden.

De fleste kommuner er avhengige av gode veier for å kunne utvikle næringsliv og bosetting. Så vidt jeg skjønner skal Nye veier rullere sine planer med jevne mellomrom, noe som vil kunne resultere i ytterligere usikkerhet om hva som skal skje.

Hva med de som må skaffe seg ny bolig fordi eiendommen blir berørt av utbygginga? De bør få klarhet i når de må flytte, og det må være forutsigbart. De må få beskjed om veien kommer om fem år eller om tjue år.

For øvrig tror jeg Statens vegvesen hadde klart oppgaven med å bygge ut veinettet like godt som et nystartet selskap med null erfaring dersom de hadde fått de samme rammebetingelsene.

Gunnar Svedahl