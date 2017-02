Helligdagen er ikke så hellig

Jeg mener KrF bør bestemme seg om dette en dag for å besøke kirka, eller om det er en dag for å se på Netflix og late seg. Det at de ikke kan ta et fast standpunkt på dette, svekker deres legitimiteten rundt at dette er en så hellig dag. Selv synes jeg fremdeles at det ikke er noe spesielt med søndager.

Les også: Søndag er en spesielt bra dag!

Les også: - Ikke noe spesielt med søndag!

Igjennom hele julen er butikkene åpne, dette uten at KrF løfter en finger. En helligtid som folk faktisk bryr seg mer om. Jeg synes selv at det er greit at butikker er åpne i julen. Så om KrF vil beskytte en viktig helligtid, så bør de beskytte julen. Julen er etter min mening mye viktigere enn søndager. Her må man faktisk også jobbe på søndager. Selv jobbet jeg mye i julen uten at det var problem for meg.

Søndagsåpne butikker vil fortsatt gi rom for flere ansatte og flere studenter i jobb. Det er bare positive sider ved å ha flere i arbeid. Det er fremdeles ikke slik at bedriftene blir tvunget til å holde åpent, men dette gir de bare muligheten. Helligdagsloven er en gammel og utdatert lov som bør endres.

Så kjære KrF, vær litt klarere i deres budskap. Er dette en latmannsdag eller er det en dag for å tilbe gud. Ifølge helligdagsloven er det en dag for å dra i kirken. En dag for å tilbe en gud ikke alle tror på.

Ola Gimse Estenstad