Trønderbladets papirutgave av torsdag 26. januar

Jeg har abonnement på Trønderbladet i papirutgave og gledet meg også i dag 26. januar til å lese avisa i papirformat samtidig med at jeg spiste min frokost sammen med en kopp kaffe.

Meget stor var min skuffelse da jeg bladde opp avisa og fant at de fleste artiklene i avisa var blanke uten tekst, bare forsynt med noen bilder med tilhørende undertekst.

En etter mitt syn, frekk tekst ved hver artikkel i avisa var slik, sitat:

«Pluss fra oss. Pluss for deg. Logg deg på og les mer om hva som kommer. Tronderbladet.no/pluss Med Pluss har du alltid tilgang til de viktigste nyhetene.»

Trønderbladet provoserer meg. Dere har i noen tid truet med å redusere antallet papirutgaver fra 3 til 2 pr uke. Mitt abonnement på avisa er basert på at jeg skal få nytt godt lokalstoff via Trønderbladet i en avis trykt på papir på tirsdag, torsdag og lørdag.

Jeg har stor glede av å lese Trønderbladet ved frokostbordet de tre aktuelle ukedagene.

Jeg tar Trønderbladet før jeg tar for meg Adresseavisen fordi lokalstoffet har min prioritet.

Jeg blir 75 år i år og er ingen ”dataguru” med stor interesse for smarttelefoner, nettbrett, app’er og andre høyteknologiske duppeditter og hjelpemidler. For meg er det så godt som utelukket at jeg setter meg ned ved vår stasjonære datamaskin, som er mitt eneste alternativ, for å logge meg på for å lese datautgaven av Trønderbladet eller Adresseavisen.

I Trønderbladet av 24. januar hadde Per Erik Kufås et godt innlegg under spalten ”meninger” der overskriften var ” App’er og droner de vandrer til hope.” Godt og muntert skrevet av Per Erik, og med en fin undertone om tema som etter mitt syn, er viktige.

Hvor lenge skal vi eldre klare oss i det norske samfunnet dersom det meste som vi har behov for, skal basere seg på de aller siste nyvinninger innenfor dataverdenen?

Per Erik Kufås skriver som en slags oppsummering i sitt innlegg: «Klikk og last ned. Er du ikke på nett? Looser! Du er dødsdømt. Du får ikke til noen ting snart.»

Min henstilling og påstand til Trønderbladet:

1. Etter som dere går over til utgivelse av avisa bare to dager pr uke i papirutgave, må dere trykke og distribuere to fullverdige og innholdsrike aviser som tilfredsstiller kundenes

forventninger og krav til ei god lokalavis.

2. Trønderbladets påstand: «Pluss fra oss. Pluss for deg».

Etter mitt syn er dette absolutt ikke et pluss fra avisa sin side. Det er heller ikke et pluss formeg. Avisa mister kontakten med mange av sine kunder en dag pr uke. Jeg mister en papirutgave av avisa pr uke, og jeg mister en hyggestund med frokost og avis pr uke.

Jeg kommer knapt nok noen gang til å logge meg inn på nettutgaven av Trønderbladet.

Min vurdering i den nærmeste framtiden vil gå på om det har noen verdi for meg å opprettholde mitt abonnement på Trønderbladet som for meg nå blir vesentlig dårligere og relativt sett dyrere.

Terje Moxness