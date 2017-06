Mye laks den første natta

Natt til torsdag startet laksefisket i Gaula og Sokna, og rapportene viser mange fine fangster. Innen klokka 9.00 torsdag morgen er det registrert 16 lakser, den største på 13,0 kilo.

Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning sier det har vært en fin start på sesongen.

– Åpningsnatta har vært bra. Et par vald er registrert med fire-fem fisker, og det er mye. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, men det er all grunn til å være optimist, sier Rognes.

– De første er de største Det gjelder å være tidlig ute når laksesesongen nærmer seg.

Elva ble mindre

Vannføringa har gått ned, og lå på rundt 200 kubikkmeter i sekundet i Gaulfossen den første natta. Dette er fortsatt for mye til at laksen går fossen, mener Rognes. Det er ikke registrert fisk ovenfor Gaulfosshølen, men fangstene tyder på at det står mye laks under Gaulfossen.

Det er kaldt i vatnet, rundt fem grader, og ei kald natt ble det også for fiskerne.

– Vi hadde snøfiller i lufta, men det har vært god stemning. Vi har bra booking i elva, og et par gode år etter 2014 har gitt fornyet interesse for å fiske, sier Torstein Rognes.

Siri Stav overtar etter Jon Kjelden I april ble Siri Stav på Lundamo ny leder i Gaula fiskeforvaltning.

Den første laksen ble ifølge registreringene til Gaula natursenter tatt 11 minutter over midnatt. Det var en fisk på 9,0 kilo tatt på meitemark av Andre Dalos. Fangststedet er ikke oppgitt.

Hittil rekord

Pekka Karkkolainen tok den største laksen første natta på 13,0 kilo. Det skjedde klokka 6.59 ved Evjen på Lundamo. Fisken bet på flue. Nattas fangster er beregnet til 16 lakser. De er jevnt fordelt på flue og meitemark. Ingen er registrert på sluk.

Gaula natursenter har tatt i bruk et nytt registreringssystem fra i år, som er obligatorisk for alle som fisker. Fangstene legges inn av fiskerne via en webportal eller en app på mobiltelefonen. Her blir oppdateringer tilgjengelig i samme øyeblikk som de legges ut, og finnes åpent for alle på nettsidene til Gaula natursenter.

Ny metode for rapportering av fangst Årets fiskeregler er de samme som i fjor, men det blir nytt system for fangstrapportering.

Cirka en tredjedel av laksen er avlivet, mens resten er satt ut igjen. Vekta på utsatt fisk blir beregnet ut fra lengden, etter en formel som er laget spesielt for Gaula.