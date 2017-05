Siri Stav overtar etter Jon Kjelden

Jon Kjelden fra Rognes har hatt dette vervet siden 2002. Nå har han overdratt eiendommen til neste generasjon, og er ikke grunneier lenger.

– Det føles helt greit ut å overlate dette vervet til yngre krefter, sier Kjelden.

Siri Stav driver laksevaldet Horgøien, og ser fram til å ta fatt på oppgavene. Hun vil ikke komme med noen programerklæring, og ønsker at sekretæren Torstein Rognes skal være organisasjonens talsperson.

– Stammen må bevares

Jon Kjelden kan gjerne si litt om hva som blir viktig i arbeidet framover.

– Det blir å bevare villaksstammen slik at vi kan opprettholde tre måneders fiske hver sommer. Det kreves forsiktighet med uttaket, og at regelverket holdes. Laksen er et knapphetsgode som vi må ta vare på, sier Kjelden.

– Synes du at lakseforvaltninga er på riktig spor?

– Ja, vi vet at tiltakene virker. Det gjøres et godt arbeid, sier han.

Usikker framtid

– Vil laksestammen ta seg opp igjen til nye høyder?

– Det er ikke så godt å si. Bare tida vil vise. Det er mange moment som spiller inn, særlig uti havet. Det vi gjør her i elva er bare en liten brikke i det store spillet, sier Jon Kjelden.

Han vil fortsette å fiske laks, og tror han får bedre tid nå når han har trappet ned på verv og arbeid.

Kjelden gir Siri Stav de beste skussmål for arbeidet videre i Gaula fiskeforvaltning.

– Siri har vist stor interesse for forvaltning og tilrettelegging i Gaula. Hun kommer helt sikkert til å gjøre en god jobb, sier han.