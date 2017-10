Vet trolig hvem mannen i solbrillene er

I det som begynner å ligne en føljetong, har det nå kommet inn flere forslag til hvem mannen bakerst, i solbrillene, er på bildet av festivalkomiteen. To av dem og enda et par til er samstemt, mens det også har dukket opp et annet navn.

Flere runder

Dette bildet har nå vært på trykk i Trønderbladet i flere omganger, hvor det har kommet inn navn på de som er med på bildet.

Festivalkomiteen Vet du hvem komitemedlemmene er?

Det siste navnet som sto igjen, var mannen i solbrillene.

To forslag

Både Øystein Langørgen og Tor Bjøru mener det er John Stav. Det samme gjør Oddvar Horg, Jørund Leraan og enda et par til som har kontaktet avisa etter at bildet sist stod på trykk, fredag 29. september. En annen leser, Eivind Bakk, synes imidlertid at mannen med solbrillene ligner Torleiv Moseid, som i sin tid var leder for orienteringsavdelingen i Melhus idrettslag.

Er det noen som sitter med andre svar på navnegåten? Send gjerne inn til tronderbladet@tronderbladet.no