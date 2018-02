Utsolgt show og kulturpub på Støren

Kultur

Forestillingen har vært utsolgt lenge, og derfor er det satt opp ekstraforestilling i april.

I tillegg blir det kulturpub med trubadur Arve Grytbakk i etterkant av forestillingen, opplyser kulturhusleder Atle Fredagsvik.

Nytt show

Er du av dem som har lengtet etter neste episode om originalene i Lein og Brein? Eller er du av dem som hittil bare har hørt om dette fenomenet, og ønsker å bli bedre kjent med Stein, Arnstein, Hermod og Mary, Gayr, Robin, Per, Arne, Lisbeth, Penny og alle andre figurer som fyller scene og skjermer under et Kveli Rånes Bremseth-show?

I det nye showet «Det e itj størrelsa det kjæm an på», fortsetter de elleville historiene som utspiller seg i fantasigrendene Brein, Lein og Klein.

Tilbake etter RBK

Etter et lite sidesteg for å hylle Rosenborg Ballklub med jubileumsshowet «Helt i 100», sammen med Roar Strand og flere. Nå er Harald Morten Bremseth, Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli tilbake på veien i sin tradisjonelle trio-utgave, i 85 minutter. De byr på nyskrevne sanger og gamle allsang-slagere, humor som ikke er ondsinnet og gjenkjennelsen i de originale figurene som prøver å takle hverdagsutfordringer som nabokrangel, kjærlighet, for mye penger, for lite penger og usikre familieforhold.

Nærmere 70.000 personer har sett de tre foregående showene:«Det du ikke visste om trønderrocken», «Bygd for fart» og «Hipp hipp hipp».