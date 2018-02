Fikk tredjeplass i øverste divisjon

Kultur

Fire korps deltok i førstedivisjon for skolekorps under årets Trøndersk Mesterskap, de samme som i fjor. Melhus skolekorps avanserte fra fjerde til tredje plass, og økte poengsummen fra 90 til 93 poeng. Det var jubelscener i Olavshallen under prisutdelinga søndag kveld, forteller dirigent Kjartan Klingen.

– Vi er veldig fornøgd alle sammen, og godfølelsen kom allerede etter at vi hadde gjennomført konsertprogrammet vårt. Dette var vår beste framføring, og at vi presterte når det gjaldt som mest, var bare imponerende. Alle har lagt ned en enorm innsats med øving, så dette er en lagseier. Foreldre har stilt opp og vi synes alle at vi har fått betalt for innsatsen som er lagt ned, sier Kjartan Klingen.

Etablert i førstedivisjon

Melhus skolekorps rykket opp fra andredivisjon, og dette er det andre året i første. Dirigenten mener korpset har stadfestet sin posisjon som et korps i førstedivisjon. Byåsen skolekorps vant med 97 poeng, og på andre kom Grenaderkorpset, bare ett poeng foran Melhus. Åsvang og Eberg skolekorps fikk fjerdeplassen, med 92 poeng.

I juni deltar Melhus skolekorps i norgesmesterskapet i Bergen. Da blir det flere korps og enda høgere nivå i konkurransen.

Andreplass til Flå musikkorps

Flå musikkorps fikk en sterk andreplass i voksenkorps, andredivisjon. De vant denne klassen i fjor, men økte poengsummen i år fra 89 til 91 poeng.

Horg musikkorps tok andreplassen i tredjedivisjon voksenkorps med hele 94 poeng, og Støren musikkorps tok tredjeplassen med 90 poeng. Barytongruppa i Støren musikkorps fikk prisen for beste musikkgruppe i denne divisjonen.

I tredjedivisjon for skolekorps oppnådde Horg og Flå juniorkorps en 11.-plass, med poengsummen 84. Dette var ei stor gruppe med hele 15 korps. Støren skolekorps stilte i åpen klasse, hvor det ikke er rangering.

Det var egen klasse for aspirant- og juniorkorps, og her stilte de yngste i Melhus skolekorps og Horg og Flå juniorkorps. Her deles det ut litt uhøgtidelige priser, og Melhus-gruppa fikk Stilprisen 2018, mens Horg og Flå juniorkorps fikk Tuttiprisen 2018.

Hele 75 korps deltok i årets Trøndersk Mesterskap. Dette er den høgeste deltakelse noensinne.