I fotsporene til Paulus

Kultur

Det er bibelhelg på Melhus bedehus fra fredag til søndag, og Norsk Luthersk Misjonssamband arrangerer. Forkynner blir Åse Karlsen fra Berger i Vestfold. Hun er ansatt i Misjonssambandet som områdearbeider i Vestfold og Nordre Buskerud. Tema for talene blir Paulus sine misjonsreiser.

På samlinga fredag kveld blir det sang av Marit Skaanes. På lørdag holdes to bibeltimer, og det blir salg av graut og spekemat. Søndag synger Husfedrene, og Kristian Fagerli forteller om sitt opphold i Tanzania i høst, hvor han og familien var misjonærer i flere år.

Åse Karlsen har ikke vært på Melhus tidligere, men sier hun gleder seg. Hun er lite kjent i Trøndelag, men har i flere år bodd i Namdalen, hvor hun har vært barrne- og ungdomsarbeider. Siden 1989 har hun vært områdearbeider i Vestfold og Buskerud, men reiser også på møter i flere deler av landet.

Også på Korsvegen bedehus er det bibelhelg denne helga. Her taler Gordon Tobiassen. Tema for talene er "Ordet og Israel". Møtene er et samarbeid mellom Norsk Luthersk Misjonssamband og Israelsmisjonen.