Kultur

Revyen som har over 20 nummer med dans, sang, drama og latter, er en del av vinterkulturuka og er en stolt tradisjon. Det opplyser pressegruppa for revyen. De to forestillingene går av stabelen i Børsa samfunnshus.

Kulturåret 2017 Her får du noen glimt fra et begivehetsrikt år.

- Revyarbeidet skaper samhold, glede, mestring og gir elevene en annerledes skolehverdag hele uka. I revyarbeidet dukker det opp mange skjulte sider hos elevene, og flere får vist afram talentet sitt eller ei litt annen side av seg selv. Det gjør at mange får ekstra påfyll av humør og energi den siste tida på ungdomsskolen og husker revyen i lang tid framover, sier pressegruppa i en epost til avisa.