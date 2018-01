Hovinkoret finner den rette klangen til 25-årskonserten

Kultur

Det er et hesblesende konsertprogram i Hovinkoret. Samfunnshus og kirker er ofte fullsatte når det populære koret holder kor-kafé, konserter, kabareter og førjulsprogram. I fjor hadde de også et stort kortreff og en blåtur for medlemmene.

Den store jubileumskonserten måtte vente til 2018, men søndag 4. februar er alle de 44 sangstrupene finpusset og klare. Medlemmene har øvd intens før konserten i Horg kirke, og under ei øvingshelg i januar fikk de med seg den profesjonelle sanginstruktøren Grete Daling. Hun gikk inn for oppgaven med glød, under sitt motto om å utnytte stemmens potensiale som et instrument.

– Hovinkoret synger fint. Det er et solid og godt kor, og har sangere som tar til seg lærdom, sier Grete Daling.

Korets dirigent Elisabeth Aune Dalsaune synes koret løftet seg gjennom øvingshelga.

– Dette blir kjempebra, og vi fungerer fint sammen. Vi gleder oss veldig til konsert, sier Elisabeth.

Konserten inneholder både nytt materiale, og det blir et gjenhør med kjente sanger gjennom korets siste tid. Repertoaret passer godt inn i kirkerommet, mener dirigenten, men det blir ingen typisk kirkekonsert.

Sangeren Are Hembre blir med på konserten, og koret stiller med sitt faste komp. Noen av de eldste sangelevene ved kulturskolen i Melhus skal opptre som vokalgrupper. Jan Petter Svegård fra Hovin blir konferansier. Billettsalget har åpnet fra butikker i nærområdet.