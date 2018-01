Barnebokutlån vokste mest

Kultur

Stadig flere finner veien til bibliotekene i Trøndelag, og utlånet øker.

Det viser oversikten når Trøndelag fylkesbibliotek presenterer 2017-tallene fra folkebibliotekene.

2,27 millioner bøker og filmer ble lånt ut, og dette er en økning på 2,9 prosent fra 2016, ifølge en pressemelding fra fylkesbiblioteket. Økningen var størst på Røros, hvor utlånet gikk opp med 16,8 prosent. Bibliotekene registrerte 2,6 millioner besøkende i 2017, og nesten 100.000 personer brukte lånekortet sitt.

- Dette er svært hyggelige tall i vår digitale tid. Det er godt å se at biblioteket har et tilbud det er behov for i alle aldersgrupper. Det varmer nok særlig å se at barnebokutlånet øker, sier fylkesbiblioteksjef Hildegunn Hestnes i en pressemelding.

Barnebøker utgjør 42 prosent av bibliotekenes utlån, og økte med 6,5 prosent i fjor. Her er økningen jevnt fordelt på by og land.

Fylkesbiblioteksjefen mener at det er bibliotekenes jevne og solide satsing på aktiviteter og lesing som er grunnlag for økningen.

- Sommerles-kampanjen for barn, som alle bibliotek har deltatt i, har vært viktig. Fylkesbibliotekets rolle har vært å minne om betydningen av barns lesning, bidra til samarbeid med skolene, legge til rette for aktiviteter og arrangement, og tilby kunnskap om ny barnelitteratur, sier Hestnes.

E-bøker utgjør 2,4 prosent av totalutlånet, med 53 576 utlån.

Disse låner mest

Flest aktive lånere finner vi i Rissa, Meråker og Høylandet. I disse tre kommunene blir det lånt ut mer enn 10 bøker pr innbygger i kommunen. I fylket som helhet er gjennomsnittet 5 bøker pr innbygger. Rissa, Meråker, Høylandet – og Tydal, er også kommunene med høyest andel aktive bibliotekbrukere: over 30 prosent