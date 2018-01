Vinterdans på Melhus, kunstutstilling i Buvika og filmdager

Kultur

Denne fredagskvelden viser Kulturskolen i Melhus danseforestillingen «Vinter» for siste gang.

I dag åpnes ei kunstutstilling på Snefugl gård i Buvika, med bilder av Trond Are Berge og Steinar Garbergs skulpturer. Utstillinga er en del av Vinterkulturuka i Skaun, og både foto og skulpturer kan ses fram til 4. februar.

På Støren er det Nordiske filmdager, og kinoen byr i dag på «Sameblod» og «Heartstone».

Lørdag går en rekke filmer: «Tigre & Tatoveringer», «Opp i det blå», «Den andre siden av håpet» og «Jumanji: Welcome to the Jungle». Søndag vises «Coco», «Den 12. mann» og etter torsdagens førpremiere kommer også filmen «Per Fugelli - Siste resept» på søndag.

Melhus kino viser også Fugelli-filmen på søndag kveld, i tillegg til dagforestillingen søndag med «Den 12. mann», og på ettermiddagen går «Maze Runner: Dødskurven».