Ny musikk om nomadelivet

Kultur

Når de fredag denne uka slipper sitt tredje album, er det ørken og nomadelivet som er i fokus. Kontrabassisten Audun Ramo er opprinnelig fra Melhus.

- Det er viktig å ta vare på kulturarv og dele på kunnskap, både den musikalske og den generelle, bare slik kan menneskeheten komme seg fremover. Bare det at vi har en fyr i USA som ville bygge en fysisk mur mellom to land, og politikere her hjemme som vil stenge grensene for flyktninger, sier noe om verden i dag, mener Audun Ramo.