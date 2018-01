Ny singel fra Sarah Enodd

Kultur

Sarah Enodd, artist og låtskriver fra Melhus, kommer i dag med singelen 'Nothing can be forever'. Det er en sterk og hjerteskjærende låt om noen som dro for tidlig, ifølge plateselskapet Galactic Park.

13. februar lanseres albumet 'Storm', og musikken er en blanding mellom pop, rock og soul, med innslag av både country og blues.

Alle tekster på engelsk, og 'Storm' lanseres på Enodds 30-årsdag. Hun har selv skrevet alle ti låtene unntatt én, som er laget tidligere av Torstein Flakne.

Albumet er spilt inn i Sørgården Studio, og Hans Bollandsås er blant en rekke lokale personer som medvirker.

I desember i fjor kom Enodd med sin første singel, 'Me in the morning'.