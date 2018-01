«Den 12. mann» og Hotell Norge

Kultur

Torsdag viser Melhus kino «Den 12. mann», og det blir to visninger i løpet av dagen og kvelden, begge med såkalt forsnakk.

Under forsnakket er det redaktør Åsmund Snøfugl som intervjuer Egil Sallaup om Hotell Norge og sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig. I forbindelse med kinovisningen vil Melhus historielag stå for en egen temautstilling i rådhusets foaje.

Jan Baalsruds to måneder lange flukt regnes fortsatt som en av de mest utrolige overlevelseshistoriene fra andre verdenskrig.