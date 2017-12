Kveli Rånes Bremseth-show til Støren og Hølonda

Kultur

Etter et lite sidesteg for å hylle Rosenborg Ballklub med jubileumsshowet «Helt i 100», sammen med Roar Strand, Charlotte Audestad og Trine Lise Olsen, er Harald Morten Bremseth, Arnt Egil Rånes og Sigmund Kveli tilbake på veien i sin tradisjonelle trio-utgave.

«Det e itj størrelsa det kjæm an på» byr på 85 minutter med nye, elleville historier som utspiller seg i fantasigrendene Brein, Lein og Klein.

Nærmere 70 000 tusen personer har fylt salene over hele Midt-Norge under de tre foregående showene «Det du ikke visste om trønderrocken», «Bygd for fart» og «Hipp hipp hipp?», ifølge en pressemelding fra Kveli Rånes Bremseth.

Showet blir vist på Støren 9. februar og i Hølonda samfunnshus 8. mars.

Det er Stein, Arnstein, Hermod og Mary, Gayr, Robin, Per, Arne, Lisbeth, Penny og flere andre figurer som fyller scene og skjermer under et Kveli Rånes Bremseth-show.