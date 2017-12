Flere konserter og markeder med preg av jul

Kultur

Det er litt over to uker til jul, og helgas kulturprogram preges av den forestående høgtida. Årets julefilmer går for fullt, og det er mange konserter og julemarkeder.

Flere av kirkenes gudstjenester holdes som lysmesser på kveldstid. I Melhus kirke overnatter 10-åringer, når menigheten arrangerer "Lys våken" med program under søndagens gudstjeneste.

Stephen Brandt-Hansen synger på Melhus og Støren Det er utsolgt på Melhus, men neste uke kommer han til Støren.

De som ikke fikk med seg konserten med Hauka mannskor og damekoret Decorum i Soknedal kirke i går har ny mulighet fredag kveld. Dette er en tradisjonell julekonsert, hvor et barnekor fra Hauka også opptrer.

På lørdag holdes et utendørs julemarked på Ler, og på søndag er det juleverksted med kafé i Kotsøy samfunnshus.

Søndag kveld er det konserter både på Gamle Hovin og i Melhus kirke, med juleprogram og mange aktører. Gamle Hovins Venner har samlet mange barn og voksne fra Hovin på scenen, og Melhus janitsjar har sin tradisjonelle adventskonsert i Melhus kirke, hvor også damekoret Courage og Ingrun Losen Moholdt synger.

80 billetter revet bort Det er en annerleders julekonsert. Alle på Hovin får innta scenen i gammelbutikken.

Av idrettsarrangement finnes Størenrennet, som går fra Frøsetmarka lørdag. Det har vært spenning rundt snøforholdene, men onsdag kveld meldte Støren Sportsklubb at rennet går som planlagt. En reserveplan har vært å flytte rennet til Budalen, men snøfall denne uka gir snøgaranti i Frøsetmarka, slik værmeldingene så ut fredag formiddag.