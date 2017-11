Bygdabladet omtaler Støren kirke og flere andre jubileer

Kultur

Det populære lokalhistoriske tidsskriftet for Støren, Rognes og Snøan har hatt samme redaksjon i hele 21 år. Nemlig Hans Erik Gynnild, Odd Steinar Reitan og Arne Jakobsen. Nå er et nytt nummer utgitt, og det sprenger enda en gang antall sider fra året før. 108 sider lokalt stoff tar leserne tilbake i tida, fra 900 år tilbake da birkebeinerne besøkte Soknedal, til en omtale av Spurvereiret barnehage som ble stiftet for 25 år siden.

– Vi synes det er fint at mange finner interesse i bladet. Vi får mye gode respons, og vi synes det er viktig å samle litt av historien vår. Prosjektet er fortsatt et dugnadsarbeid, men vi trives med å holde på, sier Hans Erik Gynnild, som er leder i redaksjonen.

Årets blad er trykt i et opplag på 1.050, og selges ved mange av butikkene på Støren.

Historieformidling gav kulturpris til Hans Erik Hans Erik Gynnild har vært redaktør for Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan siden starten i 1997.

Jubileer

Flere artikler omhandler kirkejubileet på Støren i år, blant annet et kåseri Hans-Ole Sveia holdt i kirka i juli. Kirkeverge Eli Ødegård skriver om det store oppussingsarbeidet som er gjort. Forsida av bladet har et bilde av den spesielle altertavla i Støren kirke.

Neste år markeres de 300 år som har gått siden Karolinerne dro gjennom Gauldalen på sin retrett fra Trondheim til Sverige under den store nordiske krig. Odd Roar Græsli skriver om hendelser i Gauldalen. Han har hatt tilgang på mye stoff, og i årets blad trykkes den første av i alt tre artikler.

I 2018 er det jubileum for den videregående utdanninga på Støren. Realskolen ble stiftet i 1958, og til neste år blir det utgitt bok i den anledning. I Bygdabladet blir det en smakebit fra denne boka, og det er Magne Sunde som skriver.

Rundtur i bygda

Krigshistorie og jernbanestoff er viktig for Bygdabladet, og i årets utgave skriver Helge Nilsen om nye personlige minner fra krigsåra på Støren. Harald Refseth gir glimt fra sommertoget som besøkte Støren i juli.

Tor Flagestad skriver om hvordan sangen «Et lite wienerbrød fra Støren bakeri» ble til, og om forholdet Harald Tusberg hadde til Støren.

Nils Magne Granmo forteller om hvordan den gamle utmarksslåtten foregikk. Per Gunnar Voll bringer minner fra den gamle kjippbua i Budalen.

Bladet gjør leserne kjent med flere bygdesamfunn i Støren og Rognes. Erik Sagflaat skriver om Storløkkjgrenda, som hadde et glødende engasjement for sosialismen. Mange var også aktive i samvirkelaget og avholdsbevegelsen. Fra samme område bringer Randi Sagmo Arnesen utdrag fra ei lagsavis som avholdsforeninga Orm Lyrgja ga ut. Bladet «Vækkaren» ble funnet heime hos henne på Sagmoen, med mange interessante betraktninger.

Dagligliv, ord og uttrykk

Sigurd Busklein skriver om Skjelbreidalen og Hans Erik Gynnild om småbruket Grøbba på Rognes, etter å ha fått to familiebilder fra Sigmund Aunøien. Torodd Bones forteller om husmannsplassen Ellingsvea i Folstadlia. Bladet har også en rekke gamle bilder fra forskjellige steder i Støren.

Eli Johanne Ellingsve forklarer stedsnavn i Støren og Bjørn Rogstad bringer minner fra den gamle innskuddsboka for Støren samvirkelag, som forklarer regler for «den gode kooperatøren». Tor Erik Jenstad trekker fram gamle ord og uttrykksmåter fra Gauldalen, særlig knyttet til klokkeslett og tidsangivelser. Leif Galten forteller om funn av ugras som ble gjort på Støren av J.G.D. Oxaal, en ivrig plantesamler og seinere jernbanedirektør.

Hans Erik Gynnild sier det er lett å få tak i stoff til Bygdabladet. Allerede nå har komiteen artikler og innhold til neste års blad.

– Det er fint å ha mange bidragsytere, det gir et godt og variert blad, sier Gynnild som en oppfordring til historieinteresserte eller folk som har bilder og gjenstander liggende som kan egne seg for omtale.

Det er Støren museum og historielag som utgir Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan.

